Maria Rita Schembari nuovo presidente del Libero consorzio di Ragusa

Il sindaco di Comiso, Maria Rita Annunziata Schembari, è il nuovo presidente della ex Provincia di Ragusa oggi Libero Consorzio comunale di Ragusa. La Schembari, candidata del centrodestra, ha preso il 47% dei voti nelle elezioni di secondo livello, seguita dal sindaco di Acate Gianfranco Fidone, che ha preso il 27% dei voti. Terzo il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, col 25%, candidato del centrosinistra. Hanno votato 214 dei 216 aventi diritto al voto.

“Questo è un momento importante per il nostro territorio. La ricostituzione della Provincia rappresenta un’opportunità unica per affrontare insieme le sfide e valorizzare le potenzialità di ogni singolo comune. Lavoreremo uniti, ascoltando le esigenze di tutti, per il bene della nostra amata provincia”. Così il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari (nella foto), dopo la sua elezione a presidente della Provincia con il 46,31% dei voti ottenuti durante le consultazioni di secondo livello tenutesi ieri.