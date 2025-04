Allenatore colpito da malore, l’assistente arbitrale Pietro Bennici lo salva con il defibrillatore

Attimi di terrore nel post partita della gara di ieri a Santa Teresa Riva tra Jonica e Milazzo del campionato di Eccellenza siciliana. A fine gara l’allenatore dello Jonica, Enzo Famulari, ha avuto un malore improvviso, si è accasciato a terra e non respirava più.

Ad intervenire immediatamente è stato l’assistente arbitrale Pietro Bennici di Agrigento – operatore anche volontario della Croce Rossa – insieme a Filippo Scannella di Caltanissetta e all’arbitro Stefano Bogo di Oristano, ha recuperato il defibrillatore che si trovava all’interno dello stadio e dopo un rapido consulto con il medico, lo ha attivato riuscendo con le prime manovre praticate a far riprendere l’allenatore.

Accompagnato in ospedale, dalle prime notizie sembra fortunatamente fuori pericolo.

Nelle scorse settimane l’AIA aveva diramato una nota che sensibilizzava tutta l’Associazione sulla necessità della presenza negli impianti sportivi e, soprattutto, sulla diffusa formazione puntuale nell’utilizzo dei defibrillatori.

“Un grande grazie da parte dell’AIA a Pietro, Filippo e Stefano per la prontezza e la professionalità”. Queste le parole del Presidente Antonio Zappi, che si è anche telefonicamente già congratulato con i tre ragazzi, i quali “hanno dimostrato ancora una volta al calcio e non solo come il valore di essere arbitri sia un qualcosa che va ben oltre il terreno di gioco”.

Questo fatto testimonia l’importanza e la necessità di avere strumenti come il defibrillatore che possono salvare la vita chi viene colto da improvviso malore