Conclave inizierà il 7 maggio, chiusa la Cappella Sistina

Comincera’ mercoledi’ 7 maggio il Conclave per eleggere il nuovo Papa. La Congregazione dei cardinali, riunita stamani, ha deciso la data. Lo conferma il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni.

La cappella Sistina è chiusa al pubblico a partire da oggi in vista del conclave. Lo ha annunciato la direzione dei Musei Vaticani sul proprio sito. “Si comunica che la Cappella Sistina – si legge – sarà chiusa al pubblico a decorrere da lunedì 28 aprile 2025 per le esigenze del conclave. Sono parimenti sospese tutte le visite ai Giardini Vaticani e alla Necropoli della Via Triumphalis”.