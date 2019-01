Agrigento, la consigliera Carlisi interviene sulla via Panoramica: “quando partono i lavori?”

“Da tanti anni si invoca la sistemazione del tratto di strada che dalla fontana di Bonamorone porta verso il tempio di Giunone. Mancante del marciapiedi prima e poi con una parte sterrata e insidiosa per sassi e cespugli spinosi, il tratto comunale si collega a quello di competenza provinciale che è stato costruito almeno una decina di anni fa”. Cosi la consigliere pentastellata Marcella Carlisi.

“Più volte la questione è stata citata nelle discussioni in Consiglio comunale, continua la stessa, ma mai nessuno aveva detto che i soldi erano stati stanziati e serviva solo un po’ di attenzione del Comune verso questa opera. Oggi leggiamo su La Sicilia che 300mila € sono a disposizione dal 2017 e che i lavori non sono partiti perché il Comune non ha individuato il responsabile della sicurezza.

Ma perché? Ho formalizzato un’interrogazione per l’ amministrazione: abbiamo diritto di conoscere il motivo del tergiversare!

È fuori dal centro e quindi invisibile agli elettori? Perché il Comune sarebbe un mero esecutore e quindi il nastro da tagliare non abbastanza glorioso?

Perché privare Agrigento di un’opera auspicata da tutti? Perché, almeno per un intero anno, è stata messa in pericolo la vita di chi si è avventurato su quella strada, di sera pure poco illuminata?

L’amministrazione che lamenta di non avere il 30% dello “sbigliettamento “ perché non sfrutta questi soldi? Li vuole senza vincoli da usare per acquisti a piacere?

È un sintomo di scarsa attenzione verso cittadini e turisti e di mancanza di amore per questa città. Ci sarà un mea culpa? Una ricerca e una ammissione di responsabilità o si ha intenzione di fare finta di niente? E, soprattutto, conclude la Carlisi, ora che i cittadini sanno che i soldi ci sono, quando cominceranno i lavori?”