Agrigento, la Polizia e l’Asp insieme per la prevenzione dei tumori





La Questura di Agrigento ha predisposto una giornata di sensibilizzazione per migliorare il benessere del personale della Polizia di Stato, dell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno e dei loro familiari.

Il Seminario, che si svolgerà il 21 novembre a Villa Genuardi, organizzato dalla Questura di Agrigento con la collaborazione dei vertici dell’ASP e di un panel di esperti attivi nell’ambito della prevenzione dei tumori, è stato presentato questa mattina alla presenza del Questore Tommaso Palumbo, del manager dell’Asp Giuseppe Capodieci e dalla dottoressa Angela Matina responsabile UOS Centro Gestionale Screening, ha lo scopo di sensibilizzare i partecipanti sull’importanza della diagnosi precoce in ambito oncologico, allo scopo di individuare precocemente le malattie, le formazioni precancerose e i tumori e di migliorare le possibilità di cura e di aumentare la qualità di vita del paziente

Durante l’evento è prevista, a cura del Centro Gestionale Screening di Agrigento, la possibilità di ritirare gratuitamente il kit della ricerca del sangue occulto nelle feci con possibilità di consegna del campione al personale dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Agrigento, ed è rivolto agli uomini e alle donne dai 50-69 anni; sarà possibile prenotare l’esame di mammografia (donne 50-69 anni) e il PAP/HPV Dna test (donne 25-64 anni) con possibilità di effettuare l’esame da sabato 22 novembre.

Inoltre sempre durante il convegno sarà possibile, grazie a Rosanna Bono, Dirigente Medico Specialista in Dermatologia, effettuare il controllo dei nei con dermatoscopio per i partecipanti all’evento.