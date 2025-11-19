Agrigento

Agrigento, la Polizia e l’Asp insieme per la prevenzione dei tumori

A Villa Genuardi si svolgerà un seminario per parlare di prevenzione e si potranno effettuare le prenotazioni per gli esami

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione



La Questura di Agrigento ha predisposto una giornata di sensibilizzazione per migliorare il benessere del personale della Polizia di Stato, dell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno e dei loro familiari.
Il Seminario, che si svolgerà il 21 novembre a Villa Genuardi, organizzato dalla Questura di Agrigento con la collaborazione dei vertici dell’ASP e di un panel di esperti attivi nell’ambito della prevenzione dei tumori, è stato presentato questa mattina alla presenza del Questore Tommaso Palumbo, del manager dell’Asp Giuseppe Capodieci e dalla dottoressa Angela Matina responsabile UOS Centro Gestionale Screening, ha lo scopo di sensibilizzare i partecipanti sull’importanza della diagnosi precoce in ambito oncologico, allo scopo di individuare precocemente le malattie, le formazioni precancerose e i tumori e di migliorare le possibilità di cura e di aumentare la qualità di vita del paziente
Durante l’evento è prevista, a cura del Centro Gestionale Screening di Agrigento, la possibilità di ritirare gratuitamente il kit della ricerca del sangue occulto nelle feci con possibilità di consegna del campione al personale dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Agrigento, ed è rivolto agli uomini e alle donne dai 50-69 anni; sarà possibile prenotare l’esame di mammografia (donne 50-69 anni) e il PAP/HPV Dna test (donne 25-64 anni) con possibilità di effettuare l’esame da sabato 22 novembre.
Inoltre sempre durante il convegno sarà possibile, grazie a Rosanna Bono, Dirigente Medico Specialista in Dermatologia, effettuare il controllo dei nei con dermatoscopio per i partecipanti all’evento.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 42 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Giudiziaria

“Uccise il consuocero per un matrimonio non gradito”, definitiva condanna a 9 anni di carcere 
Catania

Sorpreso con 22 dosi di cocaina nascoste in una confezione di caramelle: arrestato
dalla Regione

Fronte progressista, La Vardera: “Senza le primarie io pronto a candidatura in solitaria”
Agrigento

Agrigento, la Polizia e l’Asp insieme per la prevenzione dei tumori
Cultura

Tornano le passeggiate “Elementa”: pensiero in cammino tra parola e paesaggio
Apertura

Favara, sulla lapide di Marianna solo un infinito: un mese fa il ritrovamento
banner italpress istituzionale banner italpress tv