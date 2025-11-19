Studente universitario picchiato e derubato a Ballarò: al via le indagini

Uno studente universitario è stato ferito e rapinato da un gruppo di giovani nel mercato storico di Ballarò, a Palermo, dove è stato soccorso dal 118. Immobilizzato e colpito con pugni in faccia, gli sono stati portati via il cellulare e pochi spiccioli. La vittima ha fornito ai carabinieri una descrizione degli aggressori. Analizzate le immagini delle telecamere della zona.