Palermo
Studente universitario picchiato e derubato a Ballarò: al via le indagini
Il giovane ha fornito ai carabinieri una descrizione dettagliata dei suoi aggressori
Uno studente universitario è stato ferito e rapinato da un gruppo di giovani nel mercato storico di Ballarò, a Palermo, dove è stato soccorso dal 118. Immobilizzato e colpito con pugni in faccia, gli sono stati portati via il cellulare e pochi spiccioli. La vittima ha fornito ai carabinieri una descrizione degli aggressori. Analizzate le immagini delle telecamere della zona.
Redazione
