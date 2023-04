Agrigento, ladri nell’area di trasbordo dei rifiuti: indagini 

Ladri in azione nell’area di trasbordo dei rifiuti, nei pressi del boschetto di Fondacazzo ad Agrigento. Ignoti, approfittando del buio della notte, sono riusciti ad entrare nell’appezzamento appartenente alla ditta che gestisce il servizio dei rifiuti in città e rubare due pompe di sollevamento idraulico. Il danno, secondo una prima stima, ammonterebbe a migliaia di euro. A fare la scoperta sono stati alcuni operatori ecologici. La ditta ha presentato una denuncia ai carabinieri di Villaseta. Al via le indagini per risalire ai responsabili del furto.