Pd, Bonaccini: “in Sicilia bisogna ritrovare l’unità del partito”

“In Sicilia purtroppo il partito è meno unito che altrove. Ma bisogna ritrovarla quest’unità, soprattutto in vista delle elezioni politiche del prossimo anno”. Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente nazionale del Pd intervenendo a Sciacca ad un convegno promosso dalla componente riformista di Energia popolare.

“Nel 2027 – ha aggiunto l’ex governatore dell’Emilia Romagna – dovremo battere una destra che, anche quando è divisa, sa comunque presentarsi unita alle elezioni. Dobbiamo assolutamente evitare le nostre divisioni del 2022, che aprirono le porte di Palazzo Chigi a Giorgia Meloni”. A proposito del dibattito sul metodo di scelta del candidato premier, Bonaccini ha osservato che “in questo momento l’unica cosa da non fare è partire dalla ‘coda’: la scelta del candidato alla presidenza del Consiglio è l’ultimo problema da affrontare. La priorità è il centrosinistra unito”.