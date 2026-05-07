Politica

Pd, Bonaccini: “in Sicilia bisogna ritrovare l’unità del partito”

Il presidente nazionale del Pd è intervenuto a Sciacca ad un convegno promosso dalla componente riformista di Energia popolare

Pubblicato 54 minuti fa
Da Redazione

 “In Sicilia purtroppo il partito è meno unito che altrove. Ma bisogna ritrovarla quest’unità, soprattutto in vista delle elezioni politiche del prossimo anno”. Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente nazionale del Pd intervenendo a Sciacca ad un convegno promosso dalla componente riformista di Energia popolare.
“Nel 2027 – ha aggiunto l’ex governatore dell’Emilia Romagna – dovremo battere una destra che, anche quando è divisa, sa comunque presentarsi unita alle elezioni. Dobbiamo assolutamente evitare le nostre divisioni del 2022, che aprirono le porte di Palazzo Chigi a Giorgia Meloni”. A proposito del dibattito sul metodo di scelta del candidato premier, Bonaccini ha osservato che “in questo momento l’unica cosa da non fare è partire dalla ‘coda’: la scelta del candidato alla presidenza del Consiglio è l’ultimo problema da affrontare. La priorità è il centrosinistra unito”.

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