Cultura

Favara e Varese unite nel nome di Calogero Marrone: pronto il gemellaggio

Il gemellaggio si svolgerà domani alle 11 a Varese

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

Si svolgerà domani, 8 maggio, alle ore 11:00, presso la Sala Matrimoni del Palazzo di Città di Varese la cerimonia ufficiale di gemellaggio tra i Comuni di Varese e Favara, un legame che nasce per onorare la straordinaria figura di Calogero Marrone, che rappresenta il ponte vivente tra le due comunità attraverso i valori della Resistenza, della democrazia e della libertà che formano il cuore pulsante della Costituzione.

L’iniziativa, nata dall’impegno dell’Istituto Studi e Ricerca Calogero Marrone, vedrà la partecipazione dei Sindaci delle due città, di S. E. il Prefetto, dello scrittore Franco Giannantoni, dell’editore Scardeoni e dei familiari di Marrone. Sarà un’occasione solenne per ascoltare i saluti delle autorità e dei promotori, culminando con la lettura e la firma del Patto di Gemellaggio.

“Invitiamo con calore particolare tutti i favaresi che risiedono nel territorio di Varese e nelle zone limitrofe a partecipare a questo evento”, si legge in una nota dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Palumbo. “La vostra presenza sarà essenziale per dare forza a questo nuovo legame di amicizia e per stringerci insieme attorno alla memoria di un uomo che ha dato la vita per valori di giustizia universali”, si legge in conclusione.

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