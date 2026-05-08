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Truffata da finto operatore delle Poste, casalinga consegna 4.500 euro 

La casalinga ha effettuato bonifici per 4.500 euro dopo essere stata raggirata da un finto operatore delle Poste e un finto maresciallo dei carabinieri

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Una casalinga sessantenne di Montallegro è stata truffata da almeno due malviventi che si sono spacciati per un operatore delle Poste e un maresciallo dei carabinieri. La donna è stata “agganciata” dal finto dipendente delle Poste che, dopo averla contattata telefonicamente, le ha segnalato delle anomalie sul conto corrente.

In un secondo momento, invece, è entrato in scena un secondo soggetto che si è qualificata come maresciallo dei carabinieri chiedendo alla donna di mettere al sicuro i soldi con dei bonifici in un altro conto. La casalinga ha seguito il “consiglio” effettuando dei versamenti per un importo di 4.500 euro. Il denaro, però, è finito dritto nelle mani dei truffatori. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità dei malviventi. 

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