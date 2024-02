Agrigento, ladri svaligiano supermercato: bottino da 20 mila euro

Ladri in azione presso il supermercato Md di via Unità d’Italia di Agrigento. I ladri, dopo aver forzato una finestra, si sono intrufolati all’interno dell’attività commerciale ed hanno rubato circa 20.000 euro che erano custoditi nella cassaforte. La scoperta è stata fatta questa mattina all’apertura da un dipendente del supermercato; sul posto i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento, che dopo avere informato la Procura della Repubblica, hanno avviato le indagini per cercare di dare un volto ai responsabili.