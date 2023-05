Agrigento, ladri “visitano” scuola a Villaseta: rubata autoclave e provocati danni

Ladri ancora in azione in una scuola nel quartiere di Villaseta di Agrigento. Ignoti sono riusciti ad entrare nel plesso della scuola dell’infanzia “Agazzi” in via Kennedy. Una volta dentro i malviventi si sono subito recati nei locali che ospitano l’impianto idrico e hanno smontato l’autoclave dal valore di circa duecento euro. Altri danni sono stati riscontrati nell’edificio scolastico.

A fare la scoperta è stato il personale alla riapertura dei cancelli. Presentata una denuncia ai carabinieri della stazione di Villaseta. Al via le indagini dei militari dell’Arma per dare un volto ai responsabili. Non è escluso che possano essere gli stessi che nelle scorse settimane, sempre a Villaseta, hanno preso di mira l’istituto comprensivo Quasimodo in via Amari.