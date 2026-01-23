Apertura

Bancarotta fraudolenta società biomediche, due condanne e tre assoluzioni 

L'inchiesta su una bancarotta che aveva coinvolto le società la Bio Medical System e la Milena Farmaceutica

Pubblicato 58 minuti fa
Da Redazione

Si chiude con due condanne e tre assoluzioni il processo di appello scaturito dall’inchiesta su una bancarotta che aveva coinvolto le società la Bio Medical System e la Milena Farmaceutica. 

I giudici della quarta sezione penale della Corte di appello di Palermo hanno confermato le condanne a tre anni di reclusione nei confronti di Filippo Gandolfo e Alfredo Fiaccabrino, rispettivamente amministratori della Bio Medical System e della Milena Farmaceutica. Ribaltato, invece, il verdetto per i componenti del collegio sindacale della Bio Medical: tutti assolti. Si tratta di Felicia Palumbo, Salvatore Lombardo, Enzo Penna. In primo grado erano stati condannati a due anni di reclusione.

L’inchiesta nasce in seguito al fallimento delle due società. Per gli inquirenti sarebbero state eseguite alcune operazioni finanziarie finalizzate allo svuotamento del patrimonio in maniera tale da rendere più difficile il recupero del denaro per creditori ed erario. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Francesco Scopelliti, Alberto Seggio, Giancarlo Noto, Aldo Virone, Fabio ed Enrico Quattrocchi e Stefano Catuara.

Bancarotta fraudolenta società biomediche, due condanne e tre assoluzioni 
