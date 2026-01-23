Apertura

Operaio cade da un’impalcatura e muore

Quarantenne eseguiva lavori di riparazione nel capannone di una ditta

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

Un operaio di 40 anni, Alessio La Targia, è morto cadendo da un’impalcatura dentro il capannone di una ditta, in via Emiro Giafar, a Palermo, mentre eseguiva delle riparazioni. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati, l’uomo era già senza vita. Le indagini sono condotte dai carabinieri e dai tecnici della Spresal dell’Asp di Palermo. Si stanno verificando le dotazioni di sicurezza del cantiere e se il lavoratore fosse stato assunto regolarmente.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

dalla Regione

Mattarella ha chiesto informazioni a Schifani sui danni causati dal maltempo
Sicilia by Italpress

Mattarella a Palermo incontra gli operai Fincantieri / Video
Apertura

Operaio cade da un’impalcatura e muore
Caltanissetta

Anas, chiusure parziali autostrada A19 tra Caltanissetta e Enna
Ragusa

La carcassa di un bovino spiaggiato sul bagnasciuga: al via le indagini
Caltanissetta

Caltanissetta, La Vardera e il consigliere Miceli chiedono le dimissioni del sindaco Tesauro
banner italpress istituzionale banner italpress tv