Accusato di aver denunciato falsamente incidente, assolto canicattinese

Il canicattinese veniva denunciato perché secondo gli investigatori della compagnia assicurativa il sinistro non si sarebbe mai verificato

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha assolto con formula piena il canicattinese Alioto Carmelo. Il cinquantaseienne era accusato di aver denunciato falsamente un sinistro stradale nel quale aveva riportato lesioni.

L’uomo, mentre si accingeva a salire a bordo di un Iveco Daily ed a causa di una brusca manovra del mezzo, perdeva l’equilibrio rovinando a terra e riportando una frattura al polso. Il canicattinese veniva denunciato perché secondo gli investigatori della compagnia assicurativa il sinistro non si sarebbe mai verificato in considerazioni di alcune incongruenze nelle dichiarazioni testimoniali rese.

All’esito del processo, celebrato nelle forme del giudizio ordinario, e dopo l’escussione di testimoni e l’acquisizione di documenti, il Tribunale emetteva sentenza di assoluzione. L’imputato è difeso dall’avvocato Angelo Asaro.

