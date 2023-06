Agrigento, ladri “visitano” uffici del Libero Consorzio: indagini

Ladri in azione nella sede distaccata del Libero Consorzio di Agrigento, in via Esseneto. Ignoti, dopo aver forzato il portone di ingresso al piano terra, sono riusciti a intrufolarsi nei locali. Una volta dentro hanno rovistato dappertutto e scassinato due distributori automatici di snack e bevande.

Prima di fuggire, con il bottino ancora in corso di quantificazione, hanno anche danneggiato mobili e arredamenti. A fare la scoperta è stato uno dei dipendenti dell’Ente all’orario di apertura. Presentata una denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire all’identità degli autori del furto. Al vaglio la presenza di eventuali telecamere.

E sempre i carabinieri stanno indagando sul furto di una Fiat Panda, di proprietà di un impiegato quarantaduenne agrigentino, avvenuto in via Mattarella. Il veicolo era parcheggiato nello spazio riservato ai condomini del palazzo.