Agrigento, l’Anioc dona generi alimentari ai Volontari di Strada

Anche quest’anno i soci agrigentini dell’ANIOC (Associazione Nazionale Insigniti Onoreficenze Cavalleresche), guidati dall’energico Presidente, Gaetano Marongiu, sono stati protagonisti di una raccolta di alimenti destinata all’associazione “I volontari di strada”. Felice per la raccolta si dice la Presidente dei Volontari di Strada, Anna Marino che dichiara: “Ringrazio i soci dell’Anioc che si sono spesi, in questi giorni di immediata vigilia della Santa Pasqua, con spirito di servizio nella raccolta di alimenti. Un gesto di amore e di solidarietà nei confronti delle tante famiglie agrigentine che vivono situazioni di difficoltà. L’iniziativa promossa dai soci Anioc, su input del Presidente Marongiu, al quale va il mio rispettoso ringraziamento, rappresenta una dimostrazione di vicinanza, che sono certa proseguirà in futuro e che ci aiuta a lenire la grave crisi alimentare che purtroppo continua a peggiorare. Adesso procederemo alla distribuzione degli alimenti donati alle numerose famiglie bisognose che l’associazione – conclude Marino – ormai da decenni assiste con particolare dedizione, pur tra mille difficoltà”.