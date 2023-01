Agrigento, l’Asp avvia interventi su impianti di gas medicale

Al via un intervento complessivo di adeguamento degli impianti di gas medicali in tutti e cinque i presìdi ospedalieri della provincia di Agrigento. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha infatti recentemente deliberato l’approvazione degli atti di gara e l’aggiudicazione per gli interventi di manutenzione straordinaria presso gli ospedali di Agrigento, Sciacca, Ribera, Canicattì e Licata per un importo di oltre 370 mila euro oltre iva ed oneri per la sicurezza. Aggiudicataria dei lavori la ditta Item Oxygen srl di Altamura in provincia di Bari. “L’investimento compiuto per l’adeguamento degli impianti di gas medicale nei nostri ospedali – afferma il commissario straordinario ASP, Mario Zappia – contribuisce ad aumentare l’efficacia e la sicurezza delle prestazioni erogate. Gli interventi si innestano lungo il solco di un complessivo ammodernamento tecnologico che l’ASP di Agrigento ha già intrapreso su più fronti e sul quale si continuerà a puntare per migliorare gli standard di comfort ed efficienza delle strutture”.