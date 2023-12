Agrigento, l’olio della Valle dei Templi sulle tavole delle famiglie in difficoltà

Anche quest’anno il Parco Archeologico e Paesaggistico ha donato all’associazione “Volontari di Strada” una parte di olio ottenuto dalla molitura delle olive coltivate nei terreni della Valle dei Templi. Un gesto colmo di solidarietà, una tradizione che si rinnova ormai da diversi anni. A consegnare 160 litri di l’olio al presidente dei “Volontari di Strada” Anna Marino, è stato il Direttore Roberto Sciarratta. “Tutela, promozione e valorizzazione ma anche solidarietà – afferma Sciarratta – il Parco non può e non deve essere sconnesso con il tessuto sociale, a cui guardiamo con attenzione e rispetto. Il valore culturale di un sito si misura anche sulle capacità che lo stesso ha di integrarsi e interagire con il territorio nel suo complesso, segnato a volte da tratti di disagio e di sofferenza”. “Siamo molto grati al Direttore del Parco, Roberto Sciarratta, – sottolinea Anna Marino – per avere dimostrato, ancora una volta, la sua sensibilità e la sua generosità nei confronti delle famiglie bisognose. Stiamo attraversando un periodo molto difficile e per la nostra associazione ricevere questo prezioso prodotto rappresenta un importante sostegno. In occasione delle prossime festività potremo distribuire l’olio alle numerose persone che l’associazione Volontari di Strada assiste da decenni”.