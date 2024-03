Incidente stradale in viale Sicilia ad Agrigento. Auto contro moto; il centauro, un uomo di mezza età, è sbalzato dalla moto finendo sul setaccio della strada. Sul posto sono interventi l’ambulanza del 118 alfa 1 e l’auto medica Gise 118 che hanno trasferito il malcapitato con politrauma in ospedale per le cure necessarie.