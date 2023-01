Agrigento, non rispetta prescrizioni: denunciato titolare discoteca

L’amministratore e titolare di un locale della movida a San Leone è stato denunciato per aver svolto attività di pubblico spettacolo senza aver osservato le prescrizioni imposte dalla Questura di Agrigento.

L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria in seguito ad un controllo effettuato dai poliziotti della sezione amministrativa avvenuto il 6 gennaio scorso, in occasione della festa dell’Epifania.

In particolare, gli agenti avrebbero rilevato violazioni in materia di publica sicurezza e non sarebbe stata garantita l’incolumità degli avventori. Il titolare, un cinquantenne agrigentino, è stato così denunciato.