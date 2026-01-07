Agrigento piange Gianmauro Interlandi, il sindaco Miccichè: “Sempre con un sorriso straordinario”

“Ci sono notizie che non vorremmo ricevere mai. Con profondo dolore ho appreso della prematura scomparsa di Gianmauro Interlandi. Un uomo estremamente educato e perbene, con un sorriso straordinario che lo accompagnava sempre. Un professionista capace e stimato, giovane figlio della nostra Agrigento. A nome mio personale e dell’intera Amministrazione comunale, esprimo la più sincera vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia Interlandi”. Questo il messaggio di cordoglio del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, dopo aver appreso della scomparsa prematura di Gianmauro Interlandi 47 anni che da qualche anno si era trasferito a Dubai dove lavorava per un’importante azienda di biotecnologie. Stando alle prime informazioni l’agrigentino sarebbe deceduto a causa di un’ aneurisma dissecante dell’aorta.