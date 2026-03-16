Palermo

Fingeva di essere il “portiere” del pronto soccorso, denunciato 68enne

Peccato, però, che non fosse un dipendente della struttura, né un addetto alla sicurezza autorizzato

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si aggirava tra i corridoi del Pronto Soccorso dell’ospedale “Villa Sofia” con l’autorevolezza di chi quel posto lo presidia per lavoro. Peccato, però, che non fosse un dipendente della struttura, né un addetto alla sicurezza autorizzato.

​I Carabinieri della Stazione Resuttana Colli, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati all’interno delle strutture sanitarie, hanno smascherato e denunciato in stato di libertà un uomo di 68 anni, pensionato, palermitano con precedenti di polizia.

​L’uomo è stato sorpreso dai militari mentre espletava a tutti gli effetti attività di portierato presso i locali del nosocomio. A rendere credibile la sua posizione agli occhi dei pazienti e del personale ignaro, era un kit di “ordinanza” curato nei minimi dettagli: un tesserino identificativo contraffatto completo di fototessera e logo ufficiale dell’Azienda Ospedaliera nonché un badge elettronico, risultato abilitato al comando e all’utilizzo degli ascensori della struttura che gli avrebbe garantito la piena libertà di movimento tra i reparti.

​Il materiale, utilizzato per accreditarsi falsamente all’interno dell’ospedale, è stato immediatamente sequestrato. L’uomo dovrà ora rispondere del reato di falsità materiale commessa dal privato.  ​L’operazione si inserisce nel quadro dei quotidiani servizi di controllo del territorio, volti a prevenire ogni forma di illegalità a tutela della collettività.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Il festival dei Bambini del Mondo si chiude con la Preghiera interreligiosa per chiedere la Pace
di Franco Castaldo

La storica Olivetti M40 del Cavaliere Allotta donata al Comando Provinciale dei Carabinieri
Catania

Rubano cellulare ad una turista spagnola, due arresti
Palermo

Fingeva di essere il “portiere” del pronto soccorso, denunciato 68enne
Cultura

“I bambini del mondo”, il festival si chiude con un momento di preghiera
Apertura

Il delitto di Patrizia Russo, fissato il processo di appello 
banner italpress istituzionale banner italpress tv