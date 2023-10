Agrigento, pitbull abbandonato e legato al guardrail: salvato da polizia municipale

Un cucciolo di pitbull è stato legato al guardrail e abbandonato in zona Monserrato frazione di Agrigento. La fortuna del cucciolo è stata che ad accorgersi di lui sia arrivata una pattuglia della Polizia Municipale che lo hanno soccorso, liberato e poi trasferito presso il canile comunale.

E proprio in queste ore in occasione del Pet Carpet Film Festival sono i personaggi del mondo dello spettacolo e del cinema che insieme ad Anas hanno lanciato un appello sulla sicurezza stradale e sugli animali abbandonati lungo le strade, un fenomeno purtroppo ancora attuale, specialmente nel periodo estivo. Per le strade di competenza Anas, è possibile segnalare la presenza dell’animale anche al numero verde “Pronto Anas” 800.841.148.