Agrigento, presentato il programma del progetto “Un mare di cultura e conoscenza”

Al Comune di Agrigento, in occasione della Giornata internazionale della lingua madre, il Comitato di Agrigento della Società “Dante Alighieri”, presieduta da Enza Ierna, e il sindaco, Francesco Miccichè, hanno presentato il programma di iniziative 2024 intitolato “Un mare di cultura e conoscenza”, redatto dallo stesso Comitato. La rassegna, a cui collabora il Comune, intende promuovere e valorizzare le potenzialità umane, culturali e artistiche che sono parte del territorio e della sua memoria storica, favorendone lo sviluppo in termini di iniziative artistiche e culturali di vario genere, sostenute soprattutto dalle nuove generazioni, così da procurare vantaggi al settore turistico e culturale. Entusiasta è il sindaco Miccichè, che afferma: “E’ un programma che di anno in anno diventa sempre più ricco. Importante è l’inserimento della città di Gorizia, che sarà ‘Capitale Europea della Cultura 2025’, con cui è stato stilato un protocollo d’intesa con la città di Agrigento. E’ un percorso culturale vasto, un tassello fondamentale per esaltare il patrimonio culturale del nostro territorio. Ringrazio la Società ‘Dante Alighieri’, le associazioni, le scuole e tutti gli organi che hanno aderito. Agrigento ‘Capitale italiana Cultura 2025’ è al centro dell’attenzione nazionale e internazionale, e questo è anche merito dell’impegno culturale profuso da chi ama la cultura e il proprio territorio, come la dottoressa Enza Ierna, che ringrazio”.