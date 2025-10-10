Agrigento, prosegue l’iter per la bonifica della discarica dismessa di Contrada Consolida

Il Comune di Agrigento compie un ulteriore passo avanti nel percorso di bonifica della discarica dismessa di Contrada Consolida. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo e l’avvio delle procedure di gara, è stata aggiudicata in via definitiva la realizzazione dei Piani di Indagine Preliminare alla ditta Construction e Consolidations srl per un importo contrattuale di €124.802,01.

Con successivo provvedimento, l’Amministrazione ha inoltre affidato al geologo Gioacchino Volpe le prestazioni professionali di Direzione Lavori, collaudo, rendicontazione, contabilità e certificato di regolare esecuzione, per garantire il pieno controllo tecnico e amministrativo delle attività di indagine.

E il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e la giunta comunale affermano: “Si tratta di un passaggio determinante che dà piena attuazione al finanziamento concesso dalla Regione Siciliana – Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti – nell’ambito della Legge Regionale 28/2024. Le indagini ambientali che saranno avviate consentiranno di definire in modo puntuale lo stato di contaminazione dell’area e di programmare gli eventuali interventi di bonifica.

Prosegue così il lavoro dell’Ente, che con determinazione ha saputo completare ogni fase tecnico-amministrativa: dalla presa d’atto del finanziamento e variazione di bilancio fino all’aggiudicazione dei lavori e all’affidamento della direzione lavori. Un ringraziamento va ai tecnici comunali e al Consiglio comunale per il senso di responsabilità dimostrato nel sostenere questo percorso condiviso nell’interesse esclusivo della città.”