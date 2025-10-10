Soppressioni e disagi sulla linea ferroviaria Pa-Ag, il comitato sollecita incontro con Aricò

“E’ diventato impossibile viaggiare in treno sulla Palermo-Agrigento, giornalmente ritardi di 30 e 60 minuti, soppressioni e disagi che si ripercuotano per ore”. Così Tania Di Marco Presidente Comitato Pendolari Palermo-Agrigento e Agrigento-Canicattí, che da tempo chiede un incontro con l’Assessore regionale Arico’ per esporre i problemi dei pendolari.

“Il pendolare è stanco di spendere soldi in abbonamenti per poi arrivare in ritardo o dovendo poi utilizzare altre mezzi per arrivare a destinazione, di chiedere continuamente permessi a lavoro, di non essere ascoltato minimamente neanche per semplice educazione”, continua la presidente del comitato che sottolinea: “Il Comitato non ha più intenzione di inviare ulteriori ed inutili email a cui mai ha ricevuto risposta, e speriamo in una convocazione dove l’assessore si presenti per un confronto. Agli unici due incontri organizzati dalla Regione, da quando il governo regionale si è insediato, MAI l’assessore si è presentato, ha mandato un suo delegato che non era aggiornato della promessa di rimborso che mi era stata fatta dall’assessore durante un’inaugurazione per l’arrivo di nuovi treni. Da allora, casualmente, il Comitato non è stato più invitato alle inaugurazioni”, ha chiuso nella nota Tania Di Marco.