Incendio all’ospedale Civico, fiamme alla centrale elettrica

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un incendio è divampato all’ospedale Civico di Palermo. Le fiamme sembrerebbero siano divampate nella nuova centrale elettrica dell’azienda sanitaria.

L incendio è divampato nell’area esterna all’ospedale Civico di Palermo. Le fiamme sono divampate nell’area di cantiere dell’impianto che produce contemporaneamente energia elettrica, termica e frigorifera, durante una fase di lavorazione che ha interessato la torre evaporativa esterna alla struttura principale.

L’incendio è stato domato dal servizio antincendio di presidio H24 dell’ospedale e dai vigili del fuoco. I tecnici dei pompieri stanno verificando le cause delle fiamme. “Non sono stati riscontrati danni a persone o cose”, dicono dall’azienda.(Foto BlogSicilia)

