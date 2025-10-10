L’Akragas SLP pronta per ospitare all’Esseneto il Noto

Dopo due vittorie consecutive, cinque gol fatti e nessuno subito, l’Akragas SLP torna finalmente a casa. Domenica, alle 15:30, i biancazzurri ospiteranno allo stadio Esseneto il Noto, in una gara tutt’altro che semplice.

«Le insidie ci sono sempre – avverte Giuseppe Marchica – ogni partita ha la sua storia, ma noi saremo pronti ad affrontarla nel migliore dei modi». Tornare a giocare all’Esseneto per lui ha un significato speciale: «È uno stadio importante, la storia parla da sola. Sappiamo che non possiamo deludere il nostro pubblico e ci rimboccheremo le maniche per dare il massimo».

Marchica si dice soddisfatto dell’avvio personale ma pensa soprattutto al collettivo: «Sì, sono contento, ma lo sono soprattutto per la squadra. Stiamo lavorando bene, anche fuori dal campo, e si vede». E sul Noto aggiunge: «Non so che squadra affronteremo, ma il nostro atteggiamento sarà quello di sempre: spirito battagliero e grinta. Il pubblico deve venire perché siamo una squadra costruita per vincere, c’è entusiasmo e voglia di riportare Agrigento dove merita».

Anche mister Seby Catania invita alla prudenza: «Affrontiamo una squadra che l’anno scorso ha fatto benissimo e ha un allenatore giovane e preparato. Dobbiamo proseguire il nostro percorso con umiltà e serenità, impattando subito le partite con aggressività e voglia di fare bene». Buone notizie arrivano dall’infermeria: «Abbiamo finalmente scontato tutte le squalifiche, rientrano King e Yeboah. La squadra sta bene, ho la rosa al completo e questo mi permette di scegliere con serenità».

Infine, il capitano Alfonso Cipolla chiama a raccolta la città: «Mi auguro che ci sia tanto pubblico. Abbiamo bisogno della spinta dell’Esseneto, è il nostro dodicesimo uomo. La gente sta capendo che questa società e questa squadra sono fatte di persone perbene, che vogliono portare in alto Agrigento. Serve fiducia e un progetto a lungo termine».