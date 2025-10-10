Cronaca

Licata, perde il controllo dell’auto e si ribalta: un ferito in ospedale

Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri mezzi

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

È di un ferito il bilancio di un incidente stradale autonomo sulla strada provinciale 38, che dalla rotonda di Mollarella collega con la Statale 115. Per cause in corso di accertamento, una utilitaria, una Lancia Y, si è ribaltata. A bordo del mezzo c’era solo il conducente che ha riportato lievi traumi e ferite e a bordo di un’ambulanza del 118 è stato trasferito al Pronto soccorso dell’Ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure necessarie. Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Sul luogo del sinistro stradale una pattuglia della Polizia per effettuare i rilievi e regolamentare il traffico. (Foto LanternaTv)

