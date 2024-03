Agrigento, proseguono i lavori di consolidamento di palazzo Crea

Ad Agrigento proseguono speditamente i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante nord – ovest retrostante ai palazzi “Crea” al Viale della Vittoria e, in particolare, lungo il banco calcarenitico in corrispondenza della via Picone, sottoposti ad elevato indice di rischio idrogeologico (R4/R3) e alta pericolosità (P4/P3).

L’assessore ai Lavori Pubblici, Gerlando Principato, che con il Responsabile Unico del Procedimento, l’ingegnere Francesco Vitellaro, e il direttore dei lavori, l’ingegnere Salvatore Lombardo, hanno effettuato un sopralluogo in cantiere e seguito personalmente ogni fase dell’intervento, sottolinea: “Oltre a restituire sicurezza ai cittadini che risiedono in prossimità del costone, bonificheremo l’intera area con vantaggi per tutta la cittadinanza”.

L’impresa esecutrice dei lavori, la “Civiesse srl ” di Aragona, ha già provveduto ad approvvigionare le armature per realizzare i pali di grande diametro e sta già lavorando al ripristino di un vecchio muro in calcestruzzo armato. Il finanziamento, di circa 2.000.000 di euro è a valere sulle risorse finanziarie dell’Avviso del PO FESR 2014-2020 – Azione 5.1.1. e l’importo dei lavori è di circa 1.500.000 euro.

L’intervento in materia di consolidamento del versante a nord-ovest delle palazzine del viale Vittoria denominate Crea e del versante sottostante la via Picone si aggiungono a quelli già avviati in via Favignana a Monserrato e nel muro di San Vito dal Comune e in via Massimo Troisi al villaggio Mosè, dalla protezione civile Regionale. Continua senza sosta il lavoro dell’ufficio tecnico con l’assessorato comunale ai Lavori Pubblici e Protezione Civile, di competenza dell’assessore Gerlando Principato. La data prevista per il completamento dei lavori è fissata per la fine del 2024.