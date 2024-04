Agrigento, raccolta differenziata regolare il 25 aprile e 1 maggio

Raccolta differenziata regolare nei due giorni festivi 25 aprile e Primo maggio. Gli operatori ecologici saranno regolarmente in servizio su tutto il territorio di Agrigento per svuotare i mastelli anche nei giorni festivi.

Domani 25 aprile e mercoledì prossimo 1 Maggio, la raccolta sarà dunque regolare tranne per l’isola ecologica mobile di piazza Ugo La Malfa che rimane sospesa così come quella di Monserrato pe ril Primo Maggio I mastelli devono essere esposti, come di consueto, dalle 22 della sera precedente alle 5 del mattino del giorno del conferimento stabilito dal calendario.