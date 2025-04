Agrigento, raccolta rifiuti regolare durante festività di Pasqua

Raccolta differenziata regolare nel lungo ponte pasquale ad Agrigento. Gli operatori ecologici del raggruppamento di imprese Iseda, Sea e Seap, saranno regolarmente al lavoro anche il 21 aprile, lunedì di Pasquetta. Niente raccolta differenziata in tutta la città la domenica di Pasqua.

Una sospensione del servizio riguarda solamente l’isola ecologica nel quartiere di Villaggio Peruzzo prevista per dopodomani, giorno del Venerdì Santo e quella del piazzale Ugo la Malfa prevista per il lunedì di Pasquetta. La stessa isola ecologica sarà regolarmente attiva e funzionante sabato 19 aprile come previsto dal calendario.