Agrigento, raffica di multe in centro per sosta selvaggia 

La musica non cambia e si ripete. Auto parcheggiate in stalli riservati ai ciclomotori, altre sulle strisce pedonali. E ancora veicoli negli spazi riservati ai disabili, alle auto delle forze dell’ordine o in divieto di sosta. La polizia locale di Agrigento è entrata in azione nella serata di ieri elevando decine e decine di contravvenzioni tra piazza Marconi, piazza Aldo Moro, Porta di Ponte, via Empedocle e via San Francesco. I vigili urbani hanno sanzionati tanti automobilisti indisciplinati che, al loro ritorno, hanno trovato le multe in bella evidenza sui tergicristalli.