Agrigento, raffica di multe per sosta selvaggia alla Valle dei Templi 

Sono oltre trenta le multe elevate dagli agenti della polizia provinciale nella giornata di domenica lungo la Panoramica della Valle dei Templi di Agrigento. Sosta selvaggia e auto parcheggiate ai lati della carreggiata in barba alla segnaletica stradale. La domenica appena trascorsa è stata un vero e proprio caos in termini di viabilità.

L’ingresso gratuito al Parco Archeologico, in concomitanza con il forte vento che ha reso impossibile andare al mare, ha fatto sì che turisti e locali si riversassero ai Templi. Il parcheggio ai piedi del tempio di Giunone è subito andato sold out e alcuni automobilisti non hanno esitato a lasciare i veicoli lungo la carreggiata, in divieto di sosta, causando non pochi problemi al traffico.