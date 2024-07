Agrigento, rissa tra immigrati al Viale della Vittoria: due feriti in ospedale

Una rissa tra extracomunitari si è verificata ieri sera al viale della vittoria ad Agrigento. Secondo una prima ricostruzione, un 17enne di origini marocchine, dopo aver colpito con un pugno un 23enne ghanese è stato inseguito è colpito alle testa forse con una pietra da un gruppo di amici del giovane ghanese. Sul posto lanciato l’allarme si sono recati i Carabinieri e in ausilio anche i militari dell’Esercito. I due immigrati sono stati trasferiti in ospedale e verranno sentiti dagli inquirenti per cercare di ricostruire l’episodio che, non appare tanto chiaro.