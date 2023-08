Agrigento, rissa tra immigrati in centro: un ferito 

Una rissa tra due gruppi di immigrati si è verificata nella notte tra martedì e mercoledì in via San Francesco, una delle arterie centrali di Agrigento. Il bilancio è di una persona ferita che ha riportato un taglio sotto l’ascella, probabilmente provocato con una bottiglia di vetro. Non sono chiari i motivi che ha scatenato la zuffa.

Dalle parole si è passati velocemente ai fatti con calci e pugni. All’arrivo dei poliziotti della sezione Volanti i protagonisti si erano già dileguati. Al via le indagini per risalire all’identità dei partecipanti. In quella zona sono tante le telecamere presenti che potrebbero fornire spunti investigativi alla polizia.