Agrigento, rubate due Jeep dalla sede dell’Arpa

Raid negli uffici dell’Arpa di Agrigento. Ignoti malviventi, nella notte tra sabato e domenica, sono riusciti ad intrufolarsi nella sede dell’Ente. Dopo aver messo a soqquadro le stanze i balordi hanno trovato le chiavi di due Jeep. I veicoli, che si trovavano parcheggiati lungo via Esseneto, sono stati rubati. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. A fare la scoperta, il giorno seguente, sono stati i dipendenti dell’Arpa. Non è la prima volta che i ladri prendono di mira gli uffici Arpa. Già nel luglio scorso erano stati portati via dei computer. Al via le indagini della polizia. Al vaglio eventuali immagini di telecamere che insistono nella zona.