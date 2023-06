Agrigento, sale su escavatore per un video su TikTok e lo danneggia: assolto 

Entra in un cantiere edile, sale sopra un escavatore per fare alcuni video da postare su TikTok e raccogliere così la sfida lanciata da alcuni amici. Una vera e propria bravata che, oltre a mettere a rischio la propria incolumità, è costata ad un ventiquattrenne agrigentino anche un processo per violazione di domicilio. Il giudice del tribunale di Agrigento Agata Genna, al termine del dibattimento, ha però assolto il giovane, difeso dall’avvocato Giuseppe Zucchetto, perché il fatto non sussiste.

La vicenda risale al maggio 2021. Il ragazzo, insieme ad un gruppo di amici, si è intrufolato all’interno di un cantiere edile nel quartiere del campo sportivo di Agrigento. Una volta dentro, secondo la ricostruzione dell’accusa, sarebbe poi salito sopra un escavatore parcheggiato per scattare alcune foto da postare poi su TikTok. Una bravata che sarebbe potuta costare cara al giovane che, durante una manovra, fece anche capovolgere il pesante macchinario. Le forze dell’ordine, intervenute sul posto, identificarono e denunciarono il ragazzo finito poi a processo nel maggio 2022 con un decreto di citazione diretta a giudizio.

Al termine del dibattimento anche l’accusa, sostenuta dal sostituto procuratore Paola Vetro, ha chiesto l’assoluzione in forma dubitativa dell’imputato poiché non sarebbero emerse certezze in merito alla sua colpevolezza. La ditta che stava eseguendo i lavori, nonché proprietaria dell’escavatore, ha deciso di non costituirsi parte civile e dunque non avanzare richieste di risarcimento. Il giudice ha così disposto un’assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste.