Agrigento, scambio di auguri presso il comando di Polizia Locale

Scambio di auguri questa mattina presso il Comando della Polizia Locale tra il Sindaco Francesco Miccichè, l’Assessore alla Polizia Locale Carmelo Cantone, il Dirigente del Settore Giovanni Mantione, agenti e dipendenti amministrativi in servizio presso gli uffici di Villaseta. L’occasione è stata utile anche per fare il consuntivo dell’anno che ormai volge al termine e per anticipare i progetti e gli obiettivi che l’Amministrazione comunale intende perseguire per poter offrire ai cittadini servizi sempre più qualificati. “Grazie per il vostro impegno e la vostra passione, grazie per la responsabilità con cui rappresentate quotidianamente l’Amministrazione Comunale. Il Natale sia per voi un momento di pace e di serenità, durante il quale rinnovare la scelta di essere sempre a disposizione della cittadinanza”. Sono queste le parole che il Sindaco Miccichè ha voluto rivolgere al personale presente . L’Assessore Cantone ha voluto elogiare il lavoro svolto da tutti: “Quando il Sindaco ha voluto affidarmi questo Assessorato, non avevo idea di quante e complesse problematiche affliggessero Agrigento, ma grazie al vostro aiuto, al vostro sacrificio e al vostro impegno quotidiano, ho potuto lavorare serenamente per cercare di dare risposte concrete alla città. Il mio augurio – ha concluso l’Assessore Cantone – è quello di continuare a lavorare con sacrificio, ma anche con entusiasmo e di investire i nostri sforzi a servizio di Agrigento”. Il Dirigente Mantione, ha voluto tracciare anche un consuntivo dal punto di vista economico, spiegando le problematiche finanziarie dell’Ente ma invitando i dipendenti a sentirsi parte di un progetto unitario.