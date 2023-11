Agrigento, scoperti tre cellulari in carcere: indagini 

Tre telefoni cellulari sono stati scoperti dagli agenti della polizia penitenziaria in alcune celle del carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. Il rinvenimento è stato effettuato a margine di alcune perquisizioni. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta.

Al via le indagini per ricostruire i movimenti e chiarire come i dispositivi siano entrati all’interno del carcere Petrusa. Con la scoperta dei tre cellulari sale a 27 il numero dei telefoni sequestrati dalla polizia penitenziaria nell’istituto nel 2023.