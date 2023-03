Agrigento, si è insediato il Comitato Unico di Garanzia

Si è insediato stamani il Comitato Unico di Garanzia del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Il Comitato, presieduto da Maria Antonietta Testone, è composto da Luigi Mula, Natalia Viviano e Paola Cumbo, componenti titolari in rappresentanza dell’Ente e da Anna Rita Piparo, Anna Capizzi, Biagio Aurelio Bruno e Teresa Gattuso, in rappresentanza della parte Sindacale. I rappresentanti hanno poi eletto vicepresidente, Luigi Mula e successivamente, come segretaria, Paola Cumbo.

Il Comitato Unico di Garanzia è stato nominato con disposizione n. 610 del 23/2/2023, a firma del Segretario Generale, Pietro Amorosia ed ha lo scopo di valorizzare il benessere di chi Iavora, parità e pari opportunità di genere, garantendo l’assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione.

L’organo ha una composizione paritetica ed é formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative a Iivello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti delI’amministrazione in modo da assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi.

ll presidente del Comitato unico di garanzia é stato designato dall’Amministrazione nella figura di Maria Antonietta Testone, Dirigente dell’Ente.