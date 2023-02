Agrigento, si schianta con motocross contro un muro: 14enne in ospedale 

Un quattordicenne agrigentino è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente con la moto avvenuto nel quartiere di Monserrato. Il giovane era in sella ad una moto da cross che gli aveva prestato, per fare un giro, un coetaneo.

Dopo alcune centinaia di metri il ragazzino avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote andando a schiantarsi contro un muretto nei pressi di una abitazione. L’impatto è stato violento ed è sbalzato sul selciato. Sono stati alcuni residenti della zona ad accorgersi dell’incidente e chiamare immediatamente i soccorsi.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha trasferito il quattordicenne all’ospedale San Giovanni di Dio dove i medici gli hanno diagnosticato traumi sparsi sul corpo. Per fortuna non dovrebbe essere in pericolo di vita.