Agrigento, si scontra con un motorino e non presta soccorso: caccia all’automobilista

Scontro tra una macchina e un motorino al Quadrivio Spinasanta ad Agrigento. Ad avere la peggio il ragazzo alla guida del ciclomotore; il conducente dell’auto non ha prestato soccorso e si è allontanato facendo al momento perdere le sue tracce. Il ragazzo è stato soccorso e trasferito in ospedale per le cure necessarie. E’ stato lo stesso a chiamare gli agenti della squadra volante a denunciare quanto accaduto; i poliziotti stanno indagando sulla dinamica dell’incidente e stanno sopratutto cercando l’autista, che rischia una denuncia per omissione di soccorso.