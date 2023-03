Agrigento, malore mentre gioca a calcetto: morto Vincenzo Re 

Accusa un malore mentre gioca a calcetto e si accascia al suolo. Non c’è stato niente da fare per Vincenzo Re, 49 anni, deceduto in un campetto di calcio nel quartiere di San Leone. Immediati i soccorsi ma purtroppo inutili. L’uomo è deceduto prima di arrivare all’ospedale San Giovanni di Dio. Vincenzo era una persona conosciuta nella città dei Templi.

Figlio e fratello di noti avvocati del foro di Agrigento, amante dello sport e del calcio amatoriale dove amava giocare tra i pali, tifosissimo dell’Akragas che amava seguire in curva.“In un momento di grande sconforto per l’inaspettata e improvvisa scomparsa di mio fratello Vincenzo, ringrazio quanti hanno voluto ricordarlo. In particolare gli amici che con lui hanno condiviso momenti di sano sport”, scrive l’avvocato Daniele Re fratello di Enzo.

La redazione di Grandangolo, l’editore, il direttore si associano al dolore della famiglia porgendo le più sentite condoglianze.

A stringersi con dolore ai familiari di Vincenzo anche l’Akragas calcio, con in testa il suo presidente Giuseppe Deni, e tutta la dirigenza, lo staff tecnico e la squadra, e i collaboratori. Tutti partecipano al dolore per la prematura e improvvisa scomparsa dello sportivo e tifosissimo dell’Akragas, Enzo Re.