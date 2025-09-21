Agrigento

Agrigento si “spegne” per Marco Chiaramonti, locali movida annullano tutti gli eventi 

I locali della movida annullano tutti gli eventi previsti per oggi: Agrigento si “spegne” in memoria di Marco Chiaramonti

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

Niente musica, nessun intrattenimento né deejay in consolle. Agrigento si “spegne” in memoria di Marco Chiaramonti, deceduto ieri sera in un tragico incidente avvenuto lungo viale Emporium, alle porte di San Leone.

I locali della movida omaggiano Marco e annullano tutti gli eventi con musica e deejay previsti: Aquaselz, La Terza, Al Calante, Marea e tantissimi altri esercizi commerciali – anche a Porto Empedocle come Marina Lunghe –  hanno deciso di “stare in silenzio” e commemorare il cinquantenne.

“Condividiamo il dolore per la scomparsa di Marco e l’evento previsto per oggi è annullato” scrive l’Aquaselz. “Nel rispetto del dolore della famiglia per la perdita del nostro caro Marco l’evento previsto per oggi è annullato” fa eco “La Terza”. “Condividiamo il dolore per la scomparsa di Marco, l’evento di oggi è annullato” si legge sui social di “Marea”. “Con profondo rispetto e vicinanza alla famiglia di Marco vi informiamo che l’evento previsto per oggi è annullato” scrive “Al Calante”.

