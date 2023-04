Agrigento, sosta selvaggia a San Leone: elevate quasi 50 multe 

Auto parcheggiate in divieto di sosta, motocicli sulle strisce pedonali o veicoli addirittura lasciati sulla pista ciclabile. La giornata del 25 aprile è stata piena di lavoro per gli agenti della polizia locale di Agrigento. La municipale ha operato nel quartiere di San Leone, preso d’assalto da migliaia di persone per la festa della Liberazione. Non tutti però hanno osservato le basilari regole del codice della strada. Per questo motivo gli agenti hanno elevato 48 multe nel giro di poche ore.