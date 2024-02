Agrigento, sottoscritta convenzione tra la Questura e il centro Agorà Mundi

Il Questore di Agrigento Tommaso Palumbo ha incontrato il Professor Marcello Saija, Direttore della Scuola Superiore Mediazione Linguistica e Culturale “Agorà Mundi” di Agrigento, per sottoscrivere una Convenzione con la Questura di Agrigento.

Nello specifico, è prevista un’agevolazione per i costi di iscrizione al Corso di Laurea triennale in Mediazione Linguistica e Culturale, dall’anno accademico 2023 – 2024, di cui potranno beneficiare i dipendenti della Polizia di Stato e gli appartenenti all’Amministrazione Civile dell’Interno in servizio presso la Questura di Agrigento, i Commissariati di P.S. distaccati di Canicattì, Licata, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle e Sciacca, la Sezione di Polizia Stradale, il Posto di Polizia Ferroviaria e la Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica di Agrigento, nonché i rispettivi familiari.

Tale iniziativa è volta a favorire l’accrescimento del livello culturale dei dipendenti in un’ottica improntata al virtuoso perfezionamento di più sofisticati strumenti professionali in un ambito che, alla luce dell’estrema rilevanza che il fenomeno migratorio riveste in provincia di Agrigento, vede quotidianamente impegnate quasi tutte le componenti territoriali della Polizia di Stato.

La stessa si colloca nel solco tracciato già con la efficace sinergia intrapresa attraverso la frequentazione di appositi tirocini, da parte degli studenti del Corso in Mediazione Linguistica e Culturale, presso i competenti uffici della Questura di Agrigento