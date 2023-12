Agrigento, stabilizzati i lavoratori precari del Consorzio Universitario

Il 27 dicembre 2023 ha segnato la fine del precariato all’ECUA, i dipendenti a tempo determinato hanno firmato il nuovo contratto a tempo indeterminato dopo anni di attesa e diverse amministrazioni susseguitesi , cha sarà attivo a partire dal due di gennaio del nuovo anno.

L’amministrazione presieduta dall’on. dott. Mangiacavallo ha mantenuto la promessa fatta ai dipendenti precari ed ha avviato tutta una serie di procedimenti propedeutici per arrivare all’obiettivo. In primo luogo, hanno dato risoluzione all’annosa sistemazione dei conti con relativa approvazione del bilancio, senza il quale non si sarebbe arrivati al risultato raggiunto. Il Presidente Mangiacavallo esprime profondo orgoglio per questo risultato che segna la fine di un percorso lungo e tortuoso per i lavoratori precari assistiti dalle sigle sindacali CGIL e CISL, con le quali sono intercorsi dialoghi fattivi e collaborazioni che alla fine hanno dato i risultati tanto agognati.

Un ruolo importantissimo nel gestire le procedure amministrative, lo ha avuto la responsabile E.Q. del Consorzio, dott.ssa Laura Grado, che ha egregiamente portato avanti tutte le fasi delle stabilizzazioni, dal bando per il concorso per titoli ed esami alla firma dei contratti. ll C.d.A con a capo il Presidente Mangiacavallo può annoverare questo risultato tra i numerosi raggiunti, che hanno fatto rinascere il Consorzio Universitario di Agrigento a nuova vita, quando, al loro insediamento, c’erano tutti i presupposti per la chiusura e la perdita di un Ente prezioso per il territorio agrigentino, con disagio di tutti gli studenti che avrebbero dovuto sostenere molte più spese trasferendo i loro studi presso altri atenei e per tutti coloro che considerano il Consorzio Universitario un vero e proprio perno sul quale ruota la cultura nella città e nella provincia di Agrigento.