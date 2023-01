Agrigento, stadio Esseneto e campo di Fontanelle saranno gestiti da privati

“In una riunione richiesta da una delegazione di tifosi dell’Akragas, tenutasi lo scorso 17 dicembre al comune, insieme al Sindaco, Francesco Miccichè, avevamo comunicato la decisione, già presa nel luglio scorso, di autorizzare il dirigente del settore ad avviare le procedure di affidamento in concessione dello Stadio Esseneto. Martedì 3 gennaio, infatti, nella prima seduta di giunta comunale del nuovo anno, abbiamo formalizzato il tutto con le delibere numero 2 e 3.” Lo comunica con una nota l’assessore comunale Costantino Ciulla.

“La prima riguarda lo Stadio Esseneto, per il quale ormai da tempo se ne invoca l’affidamento alla società Akragas, la seconda riguarda invece il campo di calcio di Fontanelle. Tale determinazione, sulla scorta del regolamento comunale in vigore per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi, considerate le oggettive difficoltà in cui versa l’ente in termini di risorse umane nonché economiche, è volta ad azzerare i costi di gestione degli impianti e renderli più efficienti affidandoli a privati dietro il pagamento di un corrispettivo.”

“É opportuno ribadire che i relativi bandi di gara che verranno predisposti dal dirigente seguiranno le procedure previste dal D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti pubblici) e saranno accessibili a tutti coloro abbiano interesse a gestire gli impianti e siano in possesso di idonei requisiti.” conclude Ciulla.